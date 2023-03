Sippy Tigchelaar en Alice Booij halen verhalen van schippersvrouwen boven water

SNEEK- Vanmiddag hebben Sippy Tigchelaar en Alice Booij het boek dat zij over 15 schippersvrouwen geschreven hebben gepresenteerd in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek. Het prachtig door Noordboek uitgeven boek heeft als titel ‘Schippersvrouwen- Verhalen boven water, werd overhandigd aan zes van de geïnterviewde vrouwen die aanwezig konden zijn.

Alice Booij en Sippy Tigchelaar zijn niet alleen prima schrijfsters, beiden hebben een journalistieke achtergrond, maar ook nog eens boeiende vertelsters. Dat deden ze vanmiddag door te vertellen over hoe het boek tot stand was gekomen. Sippy Tigchelaar interviewde de aanwezige schippersvrouwen ook nog eens voor de volle zaal. Heel bijzonder om de verhalen uit de eerste hand te horen van de vrouwen die het zware en soms wrede schippersleven aan den lijve ondervonden hebben. Wrede maar ook tere verhalen. Het was muisstil toen de vrouwen aan het woord kwamen. Met het boek brengen Tigchelaar en Booij een ode aan al deze krachtige vrouwen. Ze hadden er geen beter moment voor kunnen uitkiezen: Internationale Vrouwendag.

Tûmba

Dat was ook een reden om Mirka Antolovic, directeur van Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatiezaken, gelijkheid en diversiteit, uit te nodigen. Zij plaatste de verhalen van de schippersvrouwen in de context van de huidige tijd.

Stichting Foar de Neiteam en vernieuwde Skûtsjezaal

De stichting Foar de Neiteam, de Kingmastichting en de Stichting Grote Zuidwesthoek maakten de uitgave mede mogelijk, evenals het Fries Scheepvaart Museum. Daar werd vanmiddag ook de vernieuwde Skûtsjezaal geopend, mede gebaseerd op de verhalen in het boek. Directeur Hester Postma is er blij mee: “De verhalen van deze sterke vrouwen geven een heel nieuw perspectief op de vrachtvaart onder zeil. We vinden het erg belangrijk om ook dat te laten zien bij ons verhaal over het skûtsjesilen.”

In de papieren GrootSneek van maart meer over het bijzondere boek.