Sinterklaassprookje ‘Regenboogeiland’ in Theater Sneek

SNEEK- Het mag en kan weer. Het spelersteam van Stichting St. Nicolaas Sneek is weer met veel plezier en enthousiasme begonnen met het repeteren voor het jaarlijkse sinterklaassprookje. Na twee jaar niet te mogen spelen wordt op vrijdag 25 november 2022 voor de 93e keer een spannend sprookje 'Regenboogeiland', in Theater Sneek opgevoerd voor de leerlingen van het basisonderwijs.

De voorstelling vertelt het verhaal van bioloog Frank Vogel en fotograaf Tara Nest die op reis gaan naar Regenboogeiland. Daar aangekomen blijkt dat de 'paarse regenboogkwartels' op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Spanning volop als zij ‘Groen’ ,de baas van het eiland, met zijn vogel ‘Arie de gele Kanarie’, ontmoeten en de vele andere bewoners.

De voorstellingen voor de basisscholen beginnen om 9.00 en 10.45u. Bij de tweede voorstelling zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De kaartverkoop hiervoor is om 10.30 uur in de foyer van het theater. Kosten voor een kaartje: volwassenen € 5,- kinderen € 1,- Sint en Piet komen natuurlijk ook even langs.