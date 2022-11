Sinterklaasloop Bolsward

BOLSWARD- Op maandagavond 28 november wordt om 19.00 uur het startschot gelost voor de A.P. van der Feer Sinterklaasloop. De start en finish zijn zoals altijd bij Sporthal de Middelsee aan De Blink 5 in Bolsward. Hier is ook omkleedgelegenheid.

Er is elektronische tijdregistratie en na afloop komen de uitslagen op de site. Bovendien maken de deelnemers kans op leuke prijsjes. Het startnummer is dan ook lotnummer. Voor ieders veiligheid wordt aan alle lopers om reflecterende kleding en/of verlichting te dragen. Inschrijven kan via deze link. ( https://inschrijven.nl/form/2022112850591-nl ) De kosten voor deelname bedragen € 6,-. Inschrijven kan tot en met 28 november 14:00 uur.