Sinterklaashuis in het Modelspoor Museum

SNEEK - Vrijwilligers van het Modelspoor Museum zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met het bouwen van een echt Sinterklaashuis. Vanaf 13 november logeert de Sint in het huis van Sinterklaas. En als de Sint even moet uitrusten, dan ligt hij te slapen in de zolderkamer van het huis.

Dit jaar heeft het Modelspoor Museum een bijzondere actie bedacht samen met de Sint. Vanaf 13 november is er voor de kinderen het “Sinterklaas museum schoentje” welke gratis opgehaald kan worden in het museum. Kleur je eigen schoentje, zet hem in elkaar met je naam en zet hem bij de kachel in het Sinterklaashuis. Dit kan tot 2 december. Je schoentje met verrassing kun je weer ophalen van 2 t/m 5 december.

Ook de Sinterklaastrein rijdt weer zijn rondjes en stopt op het station van de Snitser Bergbaan. Op advies van zijn Pieten zijn er pepernoten bijgelegd. Dit zou de “eetlust van de Pieten” bevorderen.

De trein en het Sinterklaashuis is zaterdags vanaf 10.30 uur live te volgen in het museum en op zondag en dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.