Sinterklaasdrukte in Sneker binnenstad

SNEEK - Het was vanmiddag nog druk in de winkelstraten. Veel mensen gingen er op uit om de laatste sinterklaasinkopen doen. Volgens diverse winkelketens was de drukte prima te handhaven. Winkeliersvereniging INretail spreekt van een "soepel verloop" in de winkelstraat in de aanloop naar Pakjesavond.

Ook in Sneek was de sinterklaasdrukte goed te merken. Bij sommige winkels was er zelfs soms even sprake van een 'stop' om de drukte te managen. Verder was het vooral ook weer ouderwets gezellig in de binnenstad, zoals het gewoon hoort in deze tijd van het jaar.