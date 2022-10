Sint-Vituskerk Blauwhuis en Sint-Martinuskerk Sneek vieren jubilea

SNEEK/BLAUWHUIS- In oktober is het 150 jaar geleden dat de Sint-Vituskerk in Blauwhuis en de Sint-Martinuskerk in Sneek zijn ingewijd door aartsbisschop mgr. A.Schaepman. Deze jubilea wil de parochie natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. In het weekend van vr.14 , za.15 en zo.16 oktober a.s. vinden er daarom diverse feestelijke activiteiten plaats waarvoor de jubileumcommissie van de parochie u van harte willen uitnodigen.