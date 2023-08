Sint Nyk maakt zich op voor grootste praalwagenevenement van Noord Nederland

SINT NICOLAASGA - Op de eerste donderdag van september vindt traditiegetrouw de jaarlijkse Allegorische Optocht plaats. Op 7 september 2023 zal het evenement alweer voor de 71e keer van start gaan in het centrum van Sint Nicolaasga. Sint Nyk, zoals het dorp in de volksmond wordt genoemd, zal dan veranderen in een bruisende, kleurrijke wereld, waarin alle fantasie en creativiteit van de inwoners tot leven komt. Dit zal worden begeleid door de klanken van muziekkorpsen en showbands.