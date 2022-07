Sint Martinuskerk 150 jaar

SNEEK- Op vrijdag 14 oktober a.s. is het honderdvijftig jaar geleden dat de Sint-Martinuskerk aan de Singel door mgr. Schaepman, de aartsbisschop van Utrecht, plechtig werd ingewijd. Omdat ook niet-katholieke Snekers belangstelling zullen hebben voor de lotgevallen van hun katholieke geloofsgenoten in die anderhalve eeuw, wordt er ook in GrootSneek aandacht gevraagd voor dit jubileum dat op en rond de wijdingsdatum – 14 oktober dus – zal worden gevierd.