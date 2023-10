Sint Maarten bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

BOLSWARD- Op zaterdag 11 november is Sint Maarten zelf weer bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward om zingende kinderen te ontvangen. De deuren van de Sint Franciscusbasiliek aan de Dijlakker staan dan open tussen 18:00 en 19:30 uur. De Sint Maartengangers zijn hierbij in de gelegenheid om een selfie of foto te maken met Sint Maarten en ontvangen vanzelfsprekend, na het zingen van een mooi lied, wat lekkers en voor wie dat wil is er warme chocolademelk.

De kerk is dan ook open om even rond te kijken en een kaarsje aan te steken

Sinds 2016 is Sint Martinus van Tours een vaste gast bij de Sint Franciscusbasiliek op zijn naamdag. Deze katholieke heilige uit de vierde eeuw was een Romeinse officier. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, die hij de helft van zijn mantel gaf. De mantel was voor de helft eigendom van Rome, dus hij kon alleen zijn helft weggeven. De nacht erna droomde hij dat de bedelaar Jezus was. Martinus werd later Bisschop van Tours en is de beschermheilige van Bolsward.

Sint-Maarten is van oudsher een bedelfeest, waarbij de rijken een stuk van hun weelde delen met de armen. In onze tijd trekken kinderen met (zelfgemaakte) lampionnen zingend langs de deuren in de hoop wat lekkers te krijgen. Ook Bolsward kent deze traditie al jaren.