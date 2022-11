Sint Maarten bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward

Bolsward – Op vrijdag 11 november is Sint Maarten zelf weer bij de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward om zingende kinderen te ontvangen. De deuren van de Sint Franciscusbasiliek aan de Dijlakker staan dan open tussen 18:00 en 19:30 uur.

De Sint Maartengangers zijn hierbij in de gelegenheid om een selfie of foto te maken met Sint Maarten en ontvangen vanzelfsprekend, na het zingen van een mooi lied, een versnapering en voor wie dat wil is er warme chocolademelk.

De kerk is dan ook open om even rond te kijken en een kaarsje aan te steken.