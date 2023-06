Sint Bonifaciusschool in Reahûs zwaait drie leerkrachten tegelijk uit

Alie Mulder, boerendochter uit Ter Idzard, ging naar de Egelantier, de christelijke opleiding voor kleuterleidsters in Leeuwarden. Na het voltooien van die opleiding gaat de jonge juf Alie eerst drie jaar als parttimer aan het werk. Haar eerste baantje was op de peuterspeelplaats van Noordwolde.

Dorpsmens

“Ik wilde altijd al voor de klas. In het begin had ik misschien nog wel even de twijfel om de zorg in te gaan, maar als snel wist ik dat kinderen mij toch veel meer aanspreken”, blikt Alie terug. Op de onherroepelijke vraag: ‘Waarom ben je veertig schooljaren in Reahûs gebleven?’ is het antwoord van juf Alie kort en duidelijk: “Omdat ik it hjir altyd nei de sin hân ha!”

Alie lacht, om het even later iets uitgebreider te vervolgen: “Ja, zo ligt het. Reahûs is een dorp, en ik ben een dorpsmens. Ik kom van Ter Idzard en dat is ook een klein dorpje, net als Oldeholtpade waar ik nu met mijn man Anton op de boerderij woon, waar zijn ouders vroeger woonden. Ik bén geen stadsmens en ik zou mij niet thuis voelen in een groot team. Daar heb ik niets mee. Toen ik ‘op Reahús’ solliciteerde wist ik waar het lag, maar meer ook niet. Ik heb de eerste vijf jaar in een huurhuisje gewoond, waarvan drie met Anton. Maar hij is een echte Stellingwerver en kon hier niet wennen en we zijn toen teruggegaan op ‘it pleatske’ waar Anton geboren is. Toen wij de kinderen kregen is Anton huisman geworden, dat was best vooruitstrevend in Oldeholtpade.”

Het ruim veertig kilometer autorijden tussen Oldeholtpade en Reahús is voor juf Alie nooit een probleem geweest. De route gaat altijd over Jirnsum. “Ik stean noait yn’e file!”

Op en top kleuterjuf

Als juf Alie terugkijkt op de afgelopen veertig jaar, dan weet zij zich nog goed te herinneren hoe ze heel klein zijn begonnen. Die ‘ze’, dat waren in de beginjaren het hoofd van de school Karel Andringa en juf Hannie Zonderland van de groepen 3/4/5. Andringa, die naast de school woonde, was de leerkracht van de bovenbouwgroepen.

“Ik ben in 1983 begonnen, dat was twee jaar vóór de Wet op het basisonderwijs. We waren een experimentele basisschool. Na een jaar maakte ik al een ingrijpende verbouwing mee en kregen de kleuters, de onderbouw, een eigen ingang. Er kwam in het lokaal een kleuteraanrecht om maar eens iets te noemen. Toen ik begon had ik acht kinderen onder mijn hoede met een uitloop naar tien kleuters. Ik heb ook wel groepen van dertig leerlingen gehad, maar, hoe is het mogelijk, ik eindig nu weer met acht kinderen en een uitloop naar tien. Ik ben eigenlijk altijd kleuterjuf gebleven, het is mijn grootste passie. De jongste kinderen begeleiden vind ik fijn. Ik ben altijd wel heel gretig geweest om te weten wat er in groep drie gebeurde.”

Peter Mulder, geboren voor het onderwijs

“Vanaf de vierde klas van mijn lagere school wist ik al dat ik meester wilde worden”, begint directeur Peter Mulder zíjn aandeel in het gesprek. Peter Mulder is geboren en getogen in de Hanzestad Bolsward, als oudste uit een gezin met vier kinderen. “Ik heb een prachtig mooie schooltijd gehad, als leerling maar ook later, toen ik zelf voor de klas kwam. ‘k Heb het altijd een feest gevonden. Ik had zélf goede voorbeelden: meester Hilgers van de Bolswarder Sint Maartenschool was er zo’n eentje. Hij was een man die binden kon. Voor mij moet er ook verbinding zijn; dat is het cement van een groep of klas. Omdat te realiseren vond en vind ik prachtig.” Voor Peter Mulder is het dan ook van wezenlijk belang dat je met elkaar een team kunt vormen: “Dan gaan je met mekaar deur’t fuur en dan wurdt ut wat moais”, klinkt het in onvervalst Bolswarders.

Na het afstuderen aan de Sneker christelijke pedagogische academie De Him - waar rooms-katholieke studenten ook hun rooms-katholiek schooldiploma konden halen - begint Mulder zijn onderwijscarrière notabene op z’n oude lagere school in Bolsward. Hij zal er vijf jaar blijven. Daarna volgt Harlingen. In de Friese havenstad staat hij tien jaar, van 1985 tot 1995, als leerkracht aan de Sint Michaëlschool. Zijn loopbaan als schooldirecteur begint op de Sint Radbodusschool in Dronrijp, waar hij samen met z’n vrouw nog altijd woont. Hij blijft er acht jaar om daarna als directeur te verkassen naar de Sint Thomasschool in Leeuwarden.

Streng, maar ook ‘kind met de kinderen’

Sinds 1 oktober 2017 is hij directeur van Sint Bonifaciusschool in Reahûs. Mulder typeert zichzelf als streng maar ook iemand die ‘kind met de kinderen’ wilde zijn. “Als ik met de kinderen praatte, dan ging ik letterlijk door de knieën en hadden we het erover. Ik wilde geen meester of directeur vanuit de macht zijn. Ik ben nooit een manager geworden, ik ben altijd schoolmeester gebleven.”

Nadat beide leerkrachten met de ruim veertig kinderen van ‘hun’ school op de foto zijn gegaan, komt juf Alie nogmaals met het verzoek of wij vooral willen vermelden “dat it in prachtige tiid wie en dat ik Reahús misse sil.” Bij dezen!

Tekst en Foto: Henk van der Veer