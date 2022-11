Sint Annaparochie bezorgt LSC 1890 twee nederlaag op rij

Twee knikken

De Sneker 'Traditionsverein' die deze week de overeenkomst met hoofdtrainer Marcel Valk met een jaar verlengde en tegelijk met Gerard van der Kamp van de jeugd een assistent door schoof, was op sportpark De Waaie de eerste die stof deed opwaaien. Bij schoten van Jocelyn Haaima en Rik Jongstra fungeerde doelman Mark Toering bij wijze van spreken als stofzuiger. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later knikte Allard Westerdijk uit een hoekschop raak. Nadat een poging van Joran de Haan naast de goal belandde, leverde de tweede knik van de Snekers opnieuw een treffer op en deze keer was het Brian Bok die na een voorzet van Jongstra de armen in de lucht mocht steken.



Als sneeuw voor de zon

Bok verving opnieuw Noël Wever, terwijl Patrick Zijda hangende zijn beroep als rechter middenvelder opdraafde. Verder kreeg Joran de Haan de voorkeur boven Maarten Kingma en die zag vanaf de bank dat de thuisclub op slag van rust door een treffer van Marc Bakker de achterstand verkleinde tot 1-2. Diezelfde Bakker liet twee minuten na rust de gelijkmaker in de boeken opnemen en daarmee was de Snekers voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen. Van de ploeg die het duel tot aan de aansluitingstreffer volledig in zijn greep had, was toen weinig meer over, al bracht Jongstra de Snekers na een klein uur wel weer terug op de 'Siegerstrasse'.



Uit handen

Vrijwel meteen na de 2-3 viel de 3-3, maar tot opluchting van de in blauw geklede bezoekers werd de gelijkmaker vanwege buitenspel geannuleerd. Ook hier bleek het slechts om uitstel te gaan, want met nog tien minuten reguliere speeltijd bracht Bakker de thuisclub met zijn derde van de middag alsnog langszij. En het zou nog erger worden, want bij het scheiden van de markt zette Timo Bijma de zwart-witten voor het eerst op voorsprong en met die treffer sloeg hij LSC 1890 in extremis zelfs nog het ene puntje uit handen.



​Na het verlies bij EMMS was het de tweede opeenvolgende nederlaag voor “the Blues” en daar waar op de verliespartij in Slagharen weinig viel af te dingen, was het hedenmiddag toch een beetje onnodig. Omdat koploper Oldeholtpade ook onderuit ging, viel de schade onder de streep echter nog mee. Dat neemt niet weg dat LSC 1890 dat komende zondag runner-up Dalen ontvangt, een tandje bij moet schakelen, wil men om de prijzen mee blijven doen.

Sint Annaparochie - LSC 1890 4-3 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Allard Westerdijk (19.), 0-2 Brian Bok (33.), 1-2 Marc Bakker (45.), 2-2 Bakker (47.), 2-3 Rik Jongstra (58.), 3-3 Bakker (81.), 4-3 Timo Bijma (90.)

Scheidsrechter: F. van der Werf

Gele kaart: -

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt (46. Jesse Molenaar), Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra (75. Patrick Haitjema), Allard Westerdijk, Joran de Haan (65. Maarten Kingma), René Cnossen, Patrick Zijda, Rik Jongstra, Brian Bok (65. Noël Wever) en Jocelyn Haaima