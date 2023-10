Singer Songwriter Murk Auke bij Lewinki op het podium

SNEEK- Murk Aukema is een singer/songwriter afkomstig uit Hemrik, Friesland. Begin 2023 kwam zijn nieuwe album ‘’It All Starts Now’’ uit. In 2017 bracht Murk zijn debuut album genaamd ‘’Listen’’ uit. Murk schrijft gevoelige luistermuziek, maar ook uptempo folky/pop songs.

Murk Aukema zijn liedjes gaan over zijn eerdere strijd met het leven in de maatschappij, de grote vragen over het leven zelf en over liefde tussen mensen zoals iedereen die kent.

Murk Aukema

vrijdag 17 november 2023 / 19:30

Lewinski Waterhoenstraat Sneek