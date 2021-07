Simmer yn Súdwest voortvarend van start

SNEEK- Op maandag 12 juli gaven wethouders Mark de Man En Bauke Dam het startschot voor een zomervakantie lang gratis activiteiten in gemeente Súdwest-Fryslân. Zo gingen zij drummen in Pingjum op de Buurtcamping SoCo, toonden zij hun acteerkunsten tijdens een toneelworkshop van cultuurbureau Akte 2 te Bolsward en gingen de beide mannen in Sneek de uitdaging aan op de whipe-out-baan van beweegteam Súdwest-Fryslân.

Ruim 400 enthousiaste kinderen en jongeren deden deze eerste vakantieweek mee aan alle sport- en spelactiviteiten, culturele en creatieve workshops of kwamen met hun ouders vakantievieren op de buurtcamping. In totaal staan er gedurende 6 weken meer dan 140 verschillende en leuke activiteiten op het programma.

Zoals Studio Stoereloer van 27 t/m 30 juli in Sneek. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 13 jaar zijn dan bij het gebouw van So&Co aan de Gonggrijpsstraat 52 allemaal leuke, grappige, stoere en gratis workshops, aangeboden door cultuurbureau Akte 2. Bouw je eigen raket of leer hoe je een geluksmunt giet met tin. Ontdek, bouw en laat je fantasie de vrije loop tijdens deze vakantieweek! Studio Stoereloer is een initiatief van beeldende kunstenaars om kinderen uit te dagen eens iets anders te gaan doen. Samen met deze professionals leren zij om te gaan met verschillende gereedschappen en materialen.

In Bolsward is op 3 en 4 augustus ‘Muziek in Het park’. Kom samen met je ouders, broer of zus naar het Julianapark en probeer verschillende instrumenten uit. Op 5 en 6 augustus is IJlst aan de beurt met ‘Muziek bij de fontein’. Samen maken jullie tijdens deze bijeenkomst een mooi muzieknummer. Iedereen mag meedoen, maar geef je wel even op.

De weersvooruitzichten lijken nog steeds prima, echter kunnen er vanuit de overheid nog aangescherpte coronamaatregelen volgen. Via onze website wordt iedereen hiervan op de hoogte gebracht. Dus meer weten of aanmelden? Kijk dan snel op de activiteitenkalender via www.simmerynsudwest.frl