Simmer yn Súdwest is voor iedereen bijzonder: Van een uitje naar Texel tot een dagje Walibi

SNEEK- Inmiddels is de zomervakantie halverwege en hebben al meer dan 2.000 mensen meegedaan aan de gratis zomerse activiteiten in gemeente Súdwest-Fryslân. Zowel de sport- en spelactiviteiten, culturele en creatieve workshops als de buurtcamping SoCo zijn een groot succes voor jong en oud.

‘Te kort, maar echt prachtig’

De gemeente Súdwest-Fryslân biedt gezinnen met een laag inkomen een dagje weg aan met de Groengrijs bus, naar vier hotspots in Nederland. Maar liefst 700 personen kunnen mee met deze busdagtocht. Daarnaast hebben meer dan 70 mensen zich opgegeven voor de speciale sportactiviteiten en is de toolkidsbox voor minima al 75 keer besteld.

Het Waddendagje Texel vliegt om en is volgens de deelnemers “te kort, maar echt prachtig”. Het bezoek aan AquaZoo is vooral voor jongere gezinnen succesvol. Ze zijn erg blij om er in deze tijd toch even samen uit te kunnen. Maar Walibi is veruit de favoriet. Vooral de oudere kinderen hebben hier zo van genoten dat ze dit nog een keer kozen, terwijl de ouders het uitje naar de Orchideeënhoeve verrassend veelzijdig en heerlijk ontspannen vonden. Tijdens de rit in de bus zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en beleven ook alleenstaanden een gezellig tripje. Volgens veel deelnemers is dit initiatief voor herhaling vatbaar.

Extra bussen op 17 augustus

Door het succes van de Groengrijs-uitstapjes heeft de gemeente besloten om op dinsdag 17 augustus twee extra bussen in te zetten voor een dagje Walibi. De gezinnen die in juni van de gemeente de brief met inlogcode hebben ontvangen kunnen zich dus nog inschrijven voor deze dagtocht.

Gratis klimclinics

Uiteraard kan iedereen nog volop meedoen aan allerlei sportieve, creatieve en muzikale activiteiten. Zo staat er op maandag 9 augustus een heuse klimtoren in IJlst, Heeg en Woudsend, en op woensdag 11 augustus kunnen inwoners van Stavoren, Hindeloopen en Workum de klimwand trotseren. Kinderen en jongeren van 7 t/m 18 jaar kunnen dan onder professionele begeleiding de 7,5 meter hoge mobiele klimrots bedwingen. Op iedere locatie is er het eerste uur een klimclinic, waarvoor de kinderen of jongeren zich moeten aanmelden. Het tweede uur mag iedereen vrij klimmen.

Meer dan 140 activiteiten

In totaal staan er in de zomervakantie meer dan 140 verschillende activiteiten op het programma. Wil je weten wat er allemaal nog te doen is en wil je je graag aanmelden voor een activiteit? Kijk dan op de Simmer yn Súdwest-kalender via www.simmerynsudwest.frl.