Simmer yn Súdwest-Fryslân

SNEEK- Doe mee aan een theatervoorstelling, creatieve les of muzikale workshop, kom suppen, voetballen, naar de Pumptrack of Whipe-outbaan en ontspan of knutsel mee op Buurtcamping SoCo. Het kan allemaal in gemeente Súdwest-Fryslân deze zomer! Want cultuurbureau Akte2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Sociaal Collectief SWF en Cool Sudwest organiseren allerlei gratis activiteiten in de vakantie.