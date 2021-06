Simmer yn Súdwest: een zomer vol met gratis activiteiten voor kinderen in SWF

SNEEK- Zeilen, suppen, voetballen, Pumptrack of meedoen aan één van de sportinstuiven met springkussens en een te gekke Wipe-outbaan. Met de kinderen naar een theatervoorstelling, straattheater of creatief aan de slag met een Toolbox van Cultuur Kwartier. Er is dit jaar van alles te doen in de buurt voor kinderen in Súdwest-Fryslân. Daarnaast bieden we minimagezinnen een dagje uit aan naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Samen met Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân en Stichting Sociaal Collectief hebben we een te gek programma opgezet bomvol leuke activiteiten voor kinderen in de zomervakantie.

Wat is er te doen?

Benieuwd wat er te doen is bij jou in het dorp of wijk? Begin juli gaat de speciale website live waar het hele programma is te vinden van Simmer yn Súdwest. Ook staat op de website aangegeven hoe je je kunt aanmelden voor de activiteiten en waar ze zijn. Alle activiteiten zijn gratis en voor alle kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dagjes weg voor minimagezinnen

Sinds 2018 bieden we gezinnen met een laag inkomen een weekje vakantie aan op een vakantiepark in Nederland. Dat is dit jaar niet mogelijk. Veel huisjes zijn al vol nu dit jaar met corona veel mensen in eigen land op vakantie gaan. Daarom bieden we deze gezinnen dit jaar een dagje weg aan naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden. Eind juni ontvangen de gezinnen een uitnodiging op de deurmat voor de dagjes weg met het hele gezin.