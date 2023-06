Simmer yn Súdwest 2023: gratis activiteiten voor jeugd in de zomervakantie

SNEEK- Voor het derde jaar op rij organiseert de gemeente Súdwest-Fryslân het populaire zomerprogramma Simmer yn Súdwest. Van 22 juli t/m 2 september is er in Súdwest-Fryslân van alles te doen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast kunnen gezinnen met kinderen die rondkomen van een laag inkomen een dagje naar een pretpark of Waddeneiland.

Gratis activiteiten in de zomervakantie

Wethouder Marianne Poelman: “Niet ieder gezin gaat op vakantie, o.a. omdat het geld er niet altijd voor is. Simmer yn Súdwest biedt voor deze families uitkomst want deelname aan de activiteiten is gratis. Maar het mooie is dat ieder kind welkom is om mee te doen. Er ligt weer een mooi programma vol activiteiten voor verschillende leeftijden. Een prachtig evenement dat zorgt voor een vakantiegevoel, ook voor wie dat misschien niet vanzelfsprekend is”.

Succes afgelopen jaren

Na twee succesvolle edities vindt Simmer in Súdwest dit jaar voor de derde keer plaats. Ruim 5.000 kinderen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de activiteiten van Simmer yn Súdwest. In de zomer van 2021 en 2022 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties – dagjes uit naar pretparken en de Waddeneilanden. Hier maakten toen ongeveer 1.000 gezinnen gebruik van.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor Simmer yn Súdwest zijn al in volle gang. Dit doet de gemeente in samenwerking met verschillende organisaties, zoals Akte 2, TeamFRL, Stichting Sociaal Collectief, de Groen Grijs Bus en de werkgroepen van Timmerdorp. Kinderen kunnen zeilen, suppen, voetballen, naar het straattheater of één van de buurtcampings. Daarnaast worden gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van een minimuminkomen uitgenodigd voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

“Dankzij de inzet van al deze organisaties en de vele vrijwilligers kunnen we er ook dit jaar weer zo’n succes van maken: een mooie zomervakantie voor alle kinderen in Súdwest-Fryslân.Een uniek evenement dat voorziet in een grote behoefte”, aldus Marianne Poelman.

Activiteiten 2023

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een lager inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten.