Simmer yn Súdwest 2022: Een zomer vol gratis activiteiten voor jeugd in Súdwest-Fryslân!

SUDWEST-FRYSLAN - Suppen, voetballen of creatief aan de slag met de Toolbox van Cultuurbureau Akte2. Hippe uitdagingen als Pumptrack (soort skate of mountainbikebaan), Archery Tag (soort trefbal met pijl en boog) en een te gekke Wipe-outbaan. Van 16 juli tot en met 28 augustus is er van alles te doen in Súdwest-Fryslân, voor het hele gezin. Er zijn theatervoorstellingen, sportinstuiven met springkussens en activiteiten op buurtcampings. Daarnaast kunnen minimagezinnen zich aanmelden voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.

Simmer yn Súdwest 2021 groot succes!

Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In de zomer van 2021 organiseerde de gemeente - in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties - dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan.

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten.

Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!