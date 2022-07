Simmer yn Fryslân, skûtsjesilen weer live te volgen bij Omrop Fryslan

Er wordt voor het eerst gewerkt met dronebeelden, om zo de skûtsjes nog beter in beeld te brengen.

Live op televisie en radio



De wedstrijden zijn zonder onderbrekingen live op televisie en radio te volgen met rechtstreeks commentaar. Bij de wedstrijden zijn er voor- en nabeschouwingen op locatie door presentator Arjen de Boer. Nieuw die jaar is dat er onder de wedstrijd interviews met schippers te zien zijn.

‘’It skûtsjesilen is it grutste sportevenemint fan Fryslân en foar sa folle minsken it hichtepunt fan de simmer. As Omrop Fryslân wolst dêrby wêze en ik fyn it geweldich om dat gefoel wer by de minsken thús te bringen. Hielendal nei de ôfrûne twa jier fielst dat minsken der wer nei snakke, as kij dy’t foar it earst de greide wer yn meie’’, zegt presentator Arjen de Boer.



Dronebeelden en skûtsjepool



Voor het eerst wordt er dit jaar door Omrop Fryslân gewerkt met dronebeelden tijdens het skûtsjesilen. Daarmee kunnen de skûtsjes nog beter in beeld worden gebracht. Meedoen aan de skûtsjepool kan dit jaar ook weer. Voorspel welke schipper die dag de winst pakt en maak alle dagen kans op een uniek zeilarrangement voor twee personen door de Alde Feanen bij Earnewâld.

Altijd rechtstreeks op radio



Vertrouwde stemmen Gjalt de Jong en Geartsje de Vries doen, live vanaf het wedstrijdwater, verslag van het SKS skûtsjesilen op radio. Tijdens de IFKS wordt Geartsje afgelost door Andor Faber. De IFKS is verder te volgen in een dagelijks IFKS-journaal. Daarin gaat presentatrice Maaike van der Hoek op zoek naar verhalen achter de vloot. Dit jaar zendt Omrop Fryslân geen livebeelden uit van de IFKS.

