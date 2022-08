Sikke Heerschop wint IFKS-skûtsjesilen in derde wedstrijd bij Heeg

HEEG- De derde wedstrijd van de IFKS is gewonnen door Sikke Heerschop met het skûtsje Ingelskman. Lang lag Brundel aan kop, maar na een vreemde draai van de wind ging Heerschop als eerste over de finish.

De wedstrijd had een moeilijk begin. De start om half drie werd een tijd uitgesteld omdat de wind op dat moment volledig wegviel, het meer was blakstil. Ruim een half uur later konden de skûtsjes toch los op het Hegemer Mar in een op en neer baan.

Toen de start er uiteindelijk om 15.10 uur was, met wat wind van het IJsselmeer, hadden alle skûtsjes een valse start en moest de startprocedure opnieuw. Het skûtsje Ut en Thús ging daarbij te vroeg over de startlijn heen, en moest nogmaals starten.

Op zijn thuiswater kwam Ton Brundel met de Lytse Lies goed weg en draaide als eerste om de bovenwindse ton, vlak daarna volgde Sikke Heerschop met de Ingelskman en derde was Klaas Kuperus van Makkum met de Eeltje Baas.

Daarna bleef Brundel aan kop, gevolgd door Heerschop en Froukje Osinga met de Jonge Jasper ging daar achteraan. Het was een succesvolle aanval en ze schoof daardoor een plekje op.

Brundel bleef lang aan kop. Hij was spekkoper met de routes die hij koos. Sikke Heerschop kwam wel dichterbij en Pieter Jilles Tjoelker nam met de Sterke Jerke de derde plaats van de Jonge Jasper van Froukje Osinga in.

Wind draaide 90 graden

In het laatste rek draaide de wind 90 graden en dat zorgde voor een heel ander beeld. Sikke Heerschop kon goed van die windschifting profiteren, ging Brundel voorbij en kwam als eerste over de finish. Tweede werd Brundel met de Lytse Lies en derde Pieter Jilles Tjoelker met de Sterke Jerke.

Sikke Heerschop zag de wind aankomen. "En toen was het kat in het bakkie. Machtig mooi! We zaten steeds achter Tony en kwamen ook steeds dichterbij. We hebben mooi gezeild."

Ton Brundel had flink de pest in over zijn tweede plek. "We hebben mooi gezeild. We lagen mooi op kop en dan ga je net nog even de pissebak in."

Overige klassen

De overwinning in de kleine A-klasse ging naar Andries Brouwer van De Reuzen. Het skûtsje De Vriendschap van Sander Meeter werd tweede en Harm van der Weiden van de Nije Dei kwam als derde over de finish.

In de B-klasse ging de overwinning naar Gerrit Huisman met de Ut 'e striid. De Verwisseling van Bas Krom kwam als tweede over de eindstreep en Daan van der Meer met de Westerwind was derde.

Age Bandstra met Frya Fresena bemachtigde de eerste plek in de C-klasse na een felle strijd met Jimte Koopmans van de Deviatie. De Grutte Pier van Jelle Los werd derde.

De uitslag bij Heeg