Sikke Heerschop verstevigt leiding in klassement na overwinning bij Heeg

Heerschop bleef Wietse Bandstra met de Redbad en Pieter Jilles Tjoelker van de Sterke Jerke voor.

In het klassement blijft het spannend: Heerschop ging al aan de leiding en bouwt zijn voorsprong dus uit, maar Tjoelker staat maar 2,2 punten achter.

Sijmen Kalsbeek van de Raerder Roek meldt zich na een overwinning bij Heeg in de top-drie van de B-klasse.

Klasbeek bleef op het Hegemer Mar Aeger van der Hoeff met de Drie Gebroeders en Tim Roosgeurius van de Wâldwiif voor.

Roosgeurius gaat aan de leiding in het klassement. Henk Regts met De Trije Doarpen volgt op twee en Kalsbeek staat nu derde.

Ut en Thús wint bij de C's

In de C-klasse pakte Luuc Elzinga uit Jirnsum de tweede dagoverwinning met de Ut en Thús. Het skûtsje gaat daarmee aan de leiding in het klassement.

Remy de Boer van de Eenvoud kwam als tweede over de streep. Het skûtsje van Harlingen zeilt daarmee zijn beste wedstrijd.

Hille Wichers wint in kleine A-klasse

In de kleine A-klasse ging de dagzege naar Hille Wichers met de Tiid Sil 't Leare. Berndt de Cneudt van de Lutgerdina Smeltekop kwam als tweede over de eindstreep en Sander Meeter van de Vriendschap was derde. Die laatste gaat aan de leiding in het klassement.

Vier klassen

Aan het Open Fries Kampioenschap Skûtsjesilen (IFKS) doen in totaal meer dan 60 skûtsjes mee. Deze zijn verdeeld over vier klassen, de grote A, B en C en nog een kleine A-klasse. In die laatste zeilen skûtsjes die korter zijn dan 17.10 meter.

Bron: Omrop Fryslân