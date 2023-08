Sikke Heerschop kampioen van de IFKS, slotrace prooi voor Jeroen de Vos

LEMMER- Schipper Sikke Heerschop is met zijn skûtsje de Ingelskman kampioen geworden van de IFKS. Op de slotdag in Lemmer behield hij zijn koppositie in het klassement.

De Ingelskman kwam als vijfde over de streep en dat was genoeg om de grootste concurrent, titelverdediger de Sterke Jerke van Pieter Jilles Tjoelker, voor te blijven. Die werd vandaag achtste.

Voor Heerschop is het zijn tweede titel in de IFKS, nadat hij 2013 met de Wylde Wytse al de sterkste was. De afgelopen drie edities werd Heerschop nog tweede. Vorig jaar ook al met de Ingelskman en in 2018 en 2019 met de Wylde Wytse.

"Dit is ongelooflijk, super! Hartstikke mooi. We zijn zoveel aan het rekenen geweest, ik snapte er niets meer van."

Heerschop was zeker van de titel als hij bij de eerste drie eindigde. Tjoelker had ook nog kampioen kunnen worden, maar dan moest hij meerdere plekken voor de Ingelskman finishen. Dat zat er nooit in.

Jeroen de Vos wint zijn laatste wedstrijd

De laatste dagzege was voor Jeroen de Vos met de Eelkje II. Een mooi afscheid, want na meer dan 25 jaar in de IFKS stopt De Vos als schipper. "Prachtig! Ik moet even bijkomen", sei De Vos fuort nei de finish. "We hebben zo mooi gezeild."

Door de winst in de slotrace eindigt De Vos als derde in het eindklassement.

Jaap Hofstee (met 't Swarte Wief), Ulbe Zwaga (Waaksdom) en Gerrit Huisman (Ut 'e Striid) degraderen zoals het er nu uitziet naar de B-klasse. Dat is nog wel onder voorbehoud van protesten.

Goutumer Skûtsje wint kleine A

Op de slotdag van het IFKS-kampioenschap heeft Andries Brouwer met het Goutumer Skûtsje de winst gepakt in het klassement van de kleine A. Door de slotrace te winnen, ging hij de Nije Dei van Harm van der Weiden voorbij.

Brouwer ging zaterdag goed van start op het water bij Lemmer en behield de koppositie de hele wedstrijd. Van der Weiden kwam als vijfde over de streep en schrijft daarom vijf punten bij in het klassement. Zo komt hij op 14,9. Brouwer eindigt met vier dag overwinningen en een achtste plaats op 11,6 punten.

Het kampioenschap voor Brouwer begon vorige week nog met een twaalfde plek bij Hindeloopen, maar die kan hij wegstrepen. Voor Brouwer is het zijn derde titel op rij: vorig jaar en in 2019 was hij met zijn bemanning de sterkste op een ander skûtsje: De Reuzen.

B-klasse

In de B-klasse gaat de titel naar Sijmen Kalsbeek met de Raerder Roek. Zijn zesde plek in de slotrace was genoeg om Olphert van der Pol (Ebehaëzer) en Tim Roosgeurius (Wâldwiif) voor te blijven.

De dagzege ging zaterdag naar Arjen de Jong met het skûtsje Grytsje Obes. Hij kwam voor Van der Pol en Henk Regts (De Trije Doarpen) over de streep.

Drie schippers degraderen van de B- naar de C-klasse: Jelle Los (De Skeakel ), Mark de Koe (Hoop op Zegen) en Hartman Witteveen (Vriendschap ). Zij eindigden 14e, 15e en 16e in het klassement.

Eindklassement A-klasse