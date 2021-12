Signeersessie van Peter Gillis bij de Bruna in Sneek

Gillis nam met de nodige humor de tijd voor de fans , men riep menig fan even terug dat ze per ongeluk de Engelstalige versie van het boek hadden gepakt . Maar die bleek er helemaal niet te zijn.

Opvallend was de vele jongere fans die het boek kochten en even snel op de foto wouden met het stel. Veel leerlingen van o.a. de Friese Poort maakten even gebruik om even een uurtje te spijbelen .

Dit bleef niet ongemerkt al snel kwam er een reactie van lerares dan die man niet interessant was om de les te missen. Gillis maakte hier van gebruik om de lerares even persoonlijk een videoboodschap te sturen . Die natuurlijk onder grote hilariteit van de leerlingen in de winkel.

Rond kwart over 1 vertrok Gillis naar de volgende signeersessie .