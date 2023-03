Sietske Poepjes verzorgt Preek van de Leek

WOMMELS- Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat op 26 maart voor één keer voor in de Jacobikerk in Wommels. Daar verzorgt ze de Preek van de Leek voor de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard. In de Fryske tsjinst, de Friese dienst, gaat Poepjes in op thema’s als macht, verandering en behoud van identiteit.

Diverse protestantse kerken kennen een Preek van de Leek. Die is ontstaan om mensen die hun stem roeren in het publieke debat, in de kerk een podium te geven. Spraakmakers waar mensen naar luisteren. Zij worden uitgedaagd hun verhaal in het format van een kerkdienst te gieten. Dat levert vaak interessante diensten op. Op 15 januari jl. deed Sybrand van Haersma Buma dat in Ysbrechtum. Poepjes is de eerste die de Preek van de Leek in Wommels verzorgt.

Sietske Poepjes is sinds 2011 namens het CDA gedeputeerde van Fryslân met portefeuilles als De Friese Taal en Cultuur, Infrastructuur en Energietransitie. De Preek van de Leek van Poepjes begint om 9.30 uur. Aan de dienst werken verder mee de Houtblazersgroep van Euphonia, organist Doeke van Wieren en het Liturgiekoor.