Sietse Rozema over de 4 Mijl van Sneek: “Het doel is mijn PR verbeteren”

Sietse Rozema doet al vele jaren mee met de 4 Mijl van Sneek. Sinds 2014 loopt hij al jaarlijks mee met hét hardloopevenement van Sneek. Ook dit jaar is hij al weer druk bezig met de voorbereiding en hoopt hij er een leuke dag van te maken.

Kortere afstanden lopen

De 4 Mijl is een leuk een gezellig evenement waar iedereen aan mee kan doen. ”Ik loop al meer dan tien jaar hard, ook ben ik actief bezig bij AV Horror, waar ik op dinsdag en donderdag mee train . Gemiddeld ben ik vier keer per week aan het hardlopen. Toch bereid ik mij nog steeds voor op de 4 Mijl door kortere afstanden te lopen tijdens de trainingen en meer te trainen op een harder tempo.”

Nog meer motivatie door publiek

Vorig jaar liep Rozema de 4 Mijl in 25 minuten. Hij heeft al een keer in de top 40 gestaan. “Door het publiek krijg ik nog meer motivatie om op een harder tempo te gaan lopen. Ik vind het ook erg leuk dat in Sneek veel mensen komen aanmoedigen langs het parcours."

Persoonlijk record verbeteren

Sietse doet al jaren mee met verschillende hardloopevenementen, hij is na de 4 Mijl van plan om mee te doen met de Mar-athon van Sneek. “Mijn doel voor de 4 Mijl is om mijn pr te verbeteren!”

Wil jij net zoals Sietse meedoen met de 4 Mijl van Sneek? De voorinschrijvingen zijn geopend tot en met 31 mei. Inschrijven kan hier!