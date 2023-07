Sietse Lefferts (14) wint bij de jongens met dik persoonlijk record in IJlst

IJLST- In IJlst werd de 20 meter weer niet gehaald, toch waren er in andere categorieën zeker uitschieters. Sietse Lefferts uit Buitenpost sprong bij de jongens opnieuw een persoonlijk record. Een afstand van 18,38 meter is voor de 14-jarige helemaal niet verkeerd.

Afgelopen week voor de wedstrijd in Winsum was zijn persoonlijk record nog bijna 3 meter minder ver. Maar in de laatste twee wedstrijden lijkt Lefferts los. Hij verbeterde zijn persoonlijk record van 15,86 en sprong toen al over de 18 meter.

Nu was dat dus nog een stuk verder en is hij zijn leeftijdsgenoten ver voor. Bij de senioren vielen de afstanden wat tegen. Bauke de Jong won de wedstrijd met 19,89.

Bokma wint bij vrouwen

Bij de vrouwen pakte Sigrid Bokma de winst, net als in Winsum. Verschil was wel dat haar concurrente Marrit van der Wal er woensdagavond niet bij was. Ze ljept geen wedstrijden door de week omdat ze in het zuiden van het land woont. Bokma won de wedstrijd met een afstand van 15,40 meter.

Bij de meisjes heeft Noa de Boer de Friese trui teruggepakt. Al het hele seizoen is De Boer goed maar afgelopen week werd zij verslagen door Jeltske Terpstra. De Boer sprong woensdag 14,48 meter. Beide meisjes zijn favoriet voor goud op het Fries kampioenschap.

Germ Terpstra heeft zijn zoveelste overwinning bij de junioren binnengehaald. Terpstra steekt al een tijd met kop en schouders boven de concurrentie uit en springt afstanden die dichtbij de afstanden van de senioren komen. Hij won in IJlst met 19,67 meter.

