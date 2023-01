Sido Postma wordt de nieuwe trainer van IJ.V.C.

Postma voerde Waterpoort Boys in juni vorig jaar via de nacompetitie terug naar de derde klasse en behoorde in de eerste seizoenshelft in de derde klasse A met het vlaggenschip van de Sneker cultclub zeer zeker tot de toonaangevende ploegen. Niettemin besloten club en trainer zoals dat zo mooi heet, in goed overleg om niet aan een vierde termijn te beginnen en daarom ging Waterpoort Boys op zoek naar een nieuwe trainer en Postma naar een nieuwe uitdaging.



De Sneker club stelde eind vorig jaar de in IJlst woonachtige Jan Vlap als nieuwe hoofdtrainer aan. En Postma vond zijn nieuwe ‘challenge’ dus bij de ‘Kypmansjes’ die vorig jaar september in de poulefase van de beker Waterpoort Boys overigens op 1-1 hielden en die het als promovendus in de vierde klasse A met een vierde plek momenteel meer dan goed doen. Sido Postma tekent in IJlst een overeenkomst voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Bron: https://pengel.weebly.com/