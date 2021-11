Shuann Chai en Sebastiaan van Halsema geven zaterdagmiddagconcert in de kerk van Goënga

GOENGA - Shuann Chai en Sebastiaan van Halsema geven op zaterdagmiddag 27 november a.s. een concert in de kerk van Goënga

Shuann Chai is een ondernemende en geëngageerde pianiste, en wordt zeer gewaardeerd voor haar uitvoeringen op diverse historische toetsinstrumenten en op moderne vleugels. Zij begon haar pianolessen op 5-jarige leeftijd en kreeg onder meer les van Jack Radunsky, een voormalig leerling van de pianist/componist Percy Grainger. Shuann genoot haar opleiding op Oberlin en het New England Conservatory, vervolgens nam ze les bij Norma Fisher, Claus-Christian Schuster en Anton Kuerti. Na tien jaar in Boston te hebben gewerkt, verhuisde Shuann in 2007 naar Nederland, waar ze haar studies vervolgde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Shuann Chaitrad onder meer op in festivals en concertzalen in Japan, China, America en Europa . Shuann geeft masterclasses op het Conservatorium van Amsterdam, CodArts Rotterdam, het Orlando Festival, Temple University, University of California, University of Edinburgh, Gulangyu Piano Academy (China) en Central Conservatory in Beijing. In de afgelopen jaren heeft Shuann haar schouders gezet onder het uitvoeren van de complete sonates van Beethoven.



Shuann Chai is dankbaar voor het gezelschap van drie ‘metgezellen’: een Steinway gesigneerd door de legendarische jazz pianisten Herbie Hancock en Ahmad Jamal, een originele Érard (1861), en een originele 1820 Rosenberger fortepiano, haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Sebastiaan van Halsema

Sebastiaan van Halsema vervolgde zijn studie aan de Guildhall School of Music & Drama te Londen bij Louise Hopkins. In 2008 studeerde hij cum laude af voor zijn Bachelor examen en ontving ook het prestigieuze Concert Recital Diploma. Vervolgens rondde hij in 2010 zijn Masters examen succesvol af aan dezelfde school.

Sebastiaan nam deel aan verschillende muziekfestivals, waaronder; IMS Prussia Cove, Bowdoin International Music Festival en Holland Music Sessions.

Hij volgde masterclasses bij o.a. Anner Bijlsma, Paul Katz, Steven Doane, Pieter Wispelwey en kamermuziek masterclasses bij o.a Mstislav Rostropovich, Gary Hoffman, Valeria Szervánszky, Nobuku Imai en het Florestan trio.

Sebastiaan was prijswinnaar tijdens de nationale finale van het Prinses Christina Concours van 2003 en winnaar van verschillende beurzen waaronder de Martin Musical Scholarship Fund award.

Sebastiaan soleert regelmatig met orkest. Hij speelde o.a. met het Nederlands Promenade Orkest, het Nederlands Jeugd Strijk Orkest, Noordhollands Jeugd Orkest, met werken van o.a. Tchaikovsky, Vivaldi, Dvorak en C.P.E. Bach.

Sebastiaan werkt sinds 2012 als plaatsvervangend aanvoerder cello in Phion en is sinds 2019 solocellist van het ASKO|Schönberg ensemble.

Aanvang 16.00 uur

Toegang gratis en na afloop het ‘Ponkje’