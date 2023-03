Showavonden Advendo Korpsen Sneek 2023

SNEEK - Trots informeren informeert Advendo Korpsen u over de 21e editie van de Advendo Showavonden! Deze avonden worden georganiseerd op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april in de Sneker Sporthal aan de van Giffenstraat in Sneek. Een altijd gewaardeerd en hoogstaand evenement waar alle Advendo groepen hun programma voor 2023 presenteren aan een enthousiast publiek uit binnen- en buitenland. Het belooft een groot spektakel te worden. Beide avonden begint het programma om 19:30 uur.