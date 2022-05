Sherida Spitse keert terug in Hommerts

De recordinternational uit Sneek (spelend voor Ajax) hoefde niet lang na te denken toen ze werd gevraagd voor de 2 uur durende trainingsclinic, die ook voor publiek toegankelijk is. Spitse, die na haar actieve loopbaan de ambitie heeft om trainer te worden, heeft namelijk vanuit haar jeugd een bijzondere band met tweelingdorp Hommerts-Jutrijp. Er woonden vriendinnen van haar en als het even kon ging ze erheen om te voetballen, vaak tegen jongens die lid waren van HJSC.

Spitse zal op woensdag 11 mei om 18.00 uur beginnen met de clinic, die plaatsvindt op sportpark Oan it Far aan de Jeltewei in Hommerts, de thuisbasis van de jubilerende voetbalclub. Er doen tijdens de twee uur durende training in totaal zo’n 75 jongens, meisjes en vrouwen mee van HJSC en OHH, het samenwerkingsverband van de jeugdafdelingen van Oudega, Heeg en HJSC. Het vrouwenelftal van HJSC, dit seizoen debuterend in de competitie, hoopt later deze maand het kampioenschap veilig te stellen.

Nederlands Doventeam

Onlangs speelde het eerste mannenteam van HJSC ter gelegenheid van het jubileum tegen het Nederlands Doventeam, dat momenteel in Brazilië meedoet aan de Deaflympische Spelen. De Dove Leeuwen kregen met 9-2 klop, maar verlieten Hommerts toch niet met lege handen. Ze kregen van HJSC een cheque van 3500 euro mee, met de toezegging dat er nog meer in het vat zat. Die toezegging maakt de jubilaris waar: door diverse schenkingen en acties kan door HJSC nog eens bijna 1250 euro aan het Nederlands dovenelftal worden aangeboden.