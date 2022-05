Sherida Spitse geeft goede voorbeeld bij HJSC

HOMMERTS- Opnieuw heeft de 75-jarige voetbalvereniging HJSC een mooie aflevering toegevoegd aan de ‘jubileumserie’. De trainingsclinic die 199-voudig international Sherida Spitse in Hommerts verzorgde slaagde in alle opzichten.

Op de kop af 75 voetballers en voetbalsters van HJSC en het samenwerkingsverband OHH (Oudega, Heeg, HJSC) waren afgekomen op de twee uur durende training. Sherida Spitse voelde zich als een vis in het water. Niet alleen heeft de Sneker voetbalster de ambitie om na haar actieve carrière het trainersvak in te gaan (ze heeft inmiddels enkele diploma’s), maar de middenveldster van Ajax keerde ook terug op bekend terrein. In haar jeugd kwam Spitse regelmatig in Hommerts, om daar met enkele vriendinnen een partijtje tegen de jongens te gaan voetballen.

Verschillende trainingsvormen

De jeugd werd in vier groepen opgedeeld en kreeg diverse trainingsvormen voor de schietgrage benen. Sherida lette scherp op de juiste uitvoering en had waar gewenst opbouwende kritiek paraat. Als ‘toetje’ werd een wedstrijd latjetrap gehouden. Uiteraard werd Sherida gevraagd het goede voorbeeld te geven, en jawel: haar poging raakte vol de lat! Dat lukte Jelte Wiersma en Jelte Zeilstra ook. Zij kregen van Sherida een paar door haar gedragen en gesigneerde voetbalschoenen cadeau.

Ouders Sherida aanwezig

Tijdens het tweede uur (voor de oudere jeugd én de kersverse HJSC-kampioensvrouwen) besloot Pluvius zich ermee te gaan bemoeien. De regen kon het humeur echter niet bederven. Ook niet van de toeschouwers, waarbij de ouders van Sherida, Hans en Ineke Spitse. Pa Spitse vertelde dat hij veertig jaar geleden bij HJSC heeft gespeeld en het mede daarom geweldig vond dat zijn dochter juist in Hommerts deze clinic verzorgde. Ook het tweede uur werd afgesloten met latjetrappen. Laura Dozeman won het oranje paar voetbalschoenen van Sherida.

Toen alle foto’s waren genomen en Sherida tientallen handtekeningen had uitgedeeld, zat de geslaagde avond erop. De recordinternational bood het jubilerende HJSC een gesigneerd Oranje-shirt aan met haar naam en rugnummer 8, dat ze droeg tijdens de in oktober gespeelde WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (0-2 zege).