Sherida Spitse begint het EK met de Oranje Leeuwinnen met een gelijkspel

De start was moeizaam voor de Oranje Leeuwinnen die in de eerste helft keepster Sari van Veenendaal met een blessure het veld zagen verlaten en na een half uur spelen een tegentreffer moesten incasseren. In de tweede helft rechtte Oranje de rug en slaagden de voetbalsters van het Nederlands elftal er in om met een 1-1 gelijkspel als morele winnaar van het veld te stappen. Bij Nederland speelde recordinternational Sherida Spitse uit Sneek de volle 90 minuten.

Woensdag speelt Oranje de tweede groepswedstrijd, dan is Portugal de tegenstander. De Portugezen speelden zaterdag met 2-2 gelijk tegen Zwitserland. Het Nederlands elftal is de titelverdediger. In 2017 wonnen Spitse en haar ploeggenoten het EK in eigen land.