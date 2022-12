Sfeervolle programmering bij Omrop Fryslân tijdens de feestdagen

Zowel online als op radio en televisie is het ouderwets gezellig. Benieuwd naar de hoogtepunten? Wij zetten ze voor je op een rijtje.

NNO Kerstconcert

Wat is kerst zonder een kerstconcert? Omrop Fryslân zendt daarom op eerste kerstdag het kerstconcert van het Noord Nederlands Orkest uit op televisie. In het kerstconcert komen verschillende meezingers zoals Santa Claus Is Coming To Town en All I Want For Christmas Is You voorbij en er is muziek uit Frozen en The Sound of Music. De presentatie is in handen van presentator Eric Corton.