Sfeervolle entourage inspireert VC Sneek heren tegen Avior (3-1)

SNEEK - De heren van VC Sneek hebben een belangrijke stap in de richting van het kampioenschap gezet door naaste belager Avior in een feeërieke Sneker Sporthal op een 3-1 nederlaag te trakteren. De Snekers zetten daarmee de Deventenaren op 9 punten en hebben tien punten voorsprong op Pegasus dat een duel minder gespeeld heeft.

Nagenoeg foutloos

Het was een ongekend tafereel voor de thuisclub die in een zeer sfeervolle ambiance hun duel tegen de Koekstadploeg afwerkte. Gadegeslagen door coryfeeën als Jan Posthuma, Ronald Zoodsma en Joop Alberda o.a. speelden de roodhemden met name in de eerste twee sets een uitstekende partij. “In die sets speelden we nagenoeg foutloos,” constateerde Klaas Jelmer Hoekstra.

Hoge verwachtingen

Mochten de gasten nog met hoge verwachtingen naar de Waterpoortstad gekomen zijn, na twee sets stond er een dikke 2-0 aan sets op de borden. Met Jarno van der Weerd als regisseur, Rutger Zoodsma, Klaas Jelmer Hoekstra, captain Tom van den Boogaard, Koen Sikkema, Jeen Pieter van der Meer en libero Kevin Hof werd er aan het ogenschijnlijk lastige karwei begonnen.

Kanonskegels

De trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij hadden hun huiswerk goed gedaan. De bezoekers leunen met name op steraanvaller Nico Maneschijn die in de eerste twee sets zijn ploeg niet uit de dip kon halen. Daarvoor speelde VC Sneek te goed. Vooral de service kanonkogels van Jeen Pieter van der Meer en Koen Sikkema waren de ploeg uit Overijssel te machtig. (25-16 en 25-17) De foutenlast aan de overzijde van het net lag hoog en een aantal vloeiende combinaties op mid met Rutger Zoodsma en een paar pipes met Koen Sikkema waren van oogstrelende kwaliteit.

Kwartje

In de derde set waren de ploegen beter aan elkaar gewaagd. De Snekers lieten passend wat steken vallen en Nico Manenschijn toonde aan waarom hij zo belangrijk is voor Avior. De aanvaller werd op alle posities opgezocht. Mocht hij op dat moment op de bank hebben plaatsgenomen dan had hij bij wijze van spreke nog de set ups gehad. Door een misverstand aan Sneker zijde viel het kwartje de verkeerde kant op met 26-28.

In de vierre set een VC Sneek dat de draad prima oppakte. Onder toeziend oog van de volle tribunes- wat moet het een voorrecht te zijn als speler om voor zoveel publiek te spelen - sloegen de Friezen op 16-11 een gaatje en speelden daarna de set zakelijk uit met 25- 19.

Comfortabele zetel

Edward Kamphuis straalde na afloop.” We hebben een duidelijke lijn neergezet. Er zijn nog 30 punten te verdelen en we kijken uit naar het thuisduel tegen Pegasus.” De gedreven trainer/coach kan nu niet meer ontkennen dat zijn team wel in een heel comfortabele zetel zit. “Dat is ook zo, maar we zijn er nog niet”, aldus Kamphuis die van de entourage genoten heeft. “Dit is waar we het voor doen. Idolen van weleer op de tribune die we zo’n prachtige wedstrijd kunnen voorschotelen. Daar doe het toch voor als volleyballiefhebber”. En daar was geen woord Frans bij.

Handtekeningen

Ook na de tijd waren cadeaus voor de pas geworden vaders Klaas Jelmer Hoekstra en Tom van den Boogaard van bestuur en spelers. Tevens stond de Sneker volleybaljeugd te trappelen om een handtekening te krijgen van hun voorbeelden. Ingrediënten dus die het volleybal zo mooi maken.

Bron VC Sneek