Sfeervol en goedbezocht Súdwest Festival in Workum

WORKUM - Vijftien muziekgezelschappen uit Súdwest-Fryslân traden zondag 19 maart op tijdens het Súdwest Festival in Workum. In drie zalen van Kultuerhús Klameare lieten orkesten, ensembles en koren een gevarieerd repertoire horen. Het jaarlijkse festival van kunstencentrum Atrium was gratis toegankelijk en trok ruim vierhonderd bezoekers.