Selectie Sneker elftal voor clash met Leeuwarden is rond

SNEEK- De selectie voor het Sneker elftal, dat zaterdagavond 24 juni speelt tegen het stadsteam Leeuwarden, is rond. De succesvolle trainers Loet en Niels Boot hebben 18 namen op papier. De ploeg komt donderdag bijeen voor een training.

De wedstrijd tussen Sneek en Leeuwarden zou al worden gespeeld in juni 2020, maar ging toen vanwege de coronacrisis niet door. Het unieke treffen vormt zaterdagavond de omlijsting van drie gebeurtenissen op Sportpark Leeuwarderweg: de officiële ingebruikname van de nieuwbouw van LSC1890, de heropening van het fraai gerestaureerde tribunegebouw en de onthulling van de plaquette, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ‘voetbalrazzia’, die in 1944 plaatsvond op het sportcomplex.

Binding club en stad

“Bij het selecteren hebben we de binding van de spelers met hun club en de stad laten meetellen”, aldus Dennis Betten, een van de leden van het organisatiecomité. “Ook wilden we doublures met de wedstrijd in 2019 voorkomen.’’ Toen speelde het Sneker elftal tegen ‘team West’, ter omlijsting van de presentatie van het boek ’21 man’ waarin de voetbalrazzia centraal staat.

Van zaterdag-eerste klasser ONS zijn Ruben Pijlman, Mounir Loolofs, Glenn Buma en Jorn Dijkstra geselecteerd. Van gastheer en kersvers kampioen LSC1890 treden aan: Rens Zwaagstra, Maarten Kingma, Jocelyn Haaima en Bradley Steensma. Tweedeklasser Sneek Wit Zwart vaardigt Joey Westerhof, topscorer Robin Semplonius, Freerk de Jong en Danniel Bennik af. Van derdeklasser Waterpoort Boys komen Brian Visser, Andy de Vries en Kevin Kedde. Van het bijna 100-jarige Black Boys zijn opgeroepen topscorer Ahmed Yousif en Mark Zijlstra. De Sneker doelman Jelmer van der Meer (spelend voor Workum) completeert de selectie van Loet Boot en diens zoon Niels.

Laatste training Loet Boot

“Bijzonderheid: het wordt echt de allerlaatste training die Loet verzorgt en ook de laatste officiële wedstrijd die hij coacht’’, aldus LSC-voorzitter Henk Douwsma, die overigens ook afzwaait, na een periode van tien jaar. “Dat hij dat samen doet met Niels, die kampioen is geworden met QVC, maakt het natuurlijk nog specialer.’’ Loet Boot (74) promoveerde afgelopen zaterdag als interim-trainer met IJVC (IJlst) naar de derde klasse.

De Sneker selectie zal donderdagavond bijeenkomen op Sportpark Leeuwarderweg, waar komend weekeinde ook nog het befaamde Classic Toernooi voor jeugdteams wordt gehouden. De training, die 19.30 start, is openbaar en gratis toegankelijk. Zaterdagavond wordt om 19.00 afgetrapt. Het duel wordt geleid door Hessel Steegstra, lid van Team Makkelie. LSC1890 heeft voor de avond onder andere alle omwonenden van het Sportpark uitgenodigd.

Het programma voor zaterdag ziet er als volgt uit:

18.00 uur: kassa’s open (toegang 4 euro, jeugd t/m 12 jaar gratis). 18.30-19.00 uur: bezichtiging nieuwbouw en tribunegebouw. 19.00 uur: aftrap Sneek-Leeuwarden. 19.45 uur: onthulling plaquette. 20.00 uur: aftrap tweede helft. 20.45 uur: aanvang ‘derde helft’ met livemuziek van zanger-gitarist Gerrit Poortinga.