Seizoen Beitske Visser voorbij: W Series heeft geen geld voor laatste drie races

SNEEK- De Friese autocoureur Beitske Visser komt dit seizoen niet meer in actie in de W Series. De raceklasse heeft niet genoeg geld om de laatste drie races - één in Austin (Amerika) en twee in Mexico-City te organiseren.

Door het besluit om de laatste drie races te schrappen, eindigt Visser als tweede in het kampioenschap, Ze won een week geleden de laatste race in Singapore nog. Haar achterstand op koploopster Jamie Chadwick was 50 punten. Chadwick pakte in 2019 en 2021 ook al de titel. In 2020 werd de W Series geschrapt.

"Door recente onvoorziene omstandigheden, waar de W Series geen invloed op heeft, hebben we geen geld gekregen dat ons toekomt", zegt Catherine Bond Muir, oprichter en directeur van de raceklasse. "Daarom zijn we gedwongen om het ongelukkige besluit te nemen om onze geplande kalender dit seizoen niet af te werken."

Volgens Bond Muir is er geen sprake van dat de W Series ophoudt. "We richten vanaf nu onze aandacht op het binnenhalen van fondsen voor de langere termijn. We blijven positief over de toekomst van de W Series. Het is helaas geen geheim dat vrouwen in de sport veel minder geld krijgen dan mannen, de W Series vormt daarop geen uitzondering."