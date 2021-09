SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Sectorinstituut Transport en Logistiek.

“Sectorinstituut Transport en Logistiek werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Wij staan voor een sector met vakbekwame en energieke werknemers die met plezier aan het werk zijn en blijven. Daarom helpen we werknemers en werkgevers met elkaar in beweging te komen en te blijven. Met een beproefde aanpak om instroom en duurzame inzetbaarheid structureel te realiseren”, vertelt Klaas de Haan, adviseur bij het sectorinstituut.

De sector transport en logistiek heeft nog steeds meer mensen nodig. Dit doen we niet alleen door leerlingen op te leiden, maar ook via zij-instroom en doorstroom werven we mensen voor deze topsector. We hopen mensen te enthousiasmeren voor het vak en hen een goed beeld van de sector te geven.”

Kampenringweg 43, 2803 PE Gouda | www.stlwerkt.nl

