Secretaris Avondvierdaagse Sneek

SNEEK- De Stichting Avondvierdaagse Sneek is per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. Als medebestuurder draag je zorg voor de algehele voorbereiding van het leukste wandelevenement in Sneek en omgeving. Jaarlijks lopen er zo’n 2000 kinderen mee vanuit de scholen in Sneek en omgeving.