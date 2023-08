Schuttersveldloop Sneek

Dit laagdrempelig trainingsloopje is bij uitstek geschikt om te gebruiken voor een mooie test. Samen lopen ter voorbereiding van een van de komende wedstrijden of gewoon omdat woensdag je trainingsavond is, het kan allemaal. Atletiekvereniging Horror zorgt voor de organisatie en de verzorging.

Deze loop van AV Horror vindt plaats in en om sportpark “Schuttersveld” Er kan gekozen worden uit 1 t/m 4 ronden van 2,65 kilometer.

Verzorging onderweg vindt plaats bij doorkomst van elke ronde; na afloop ligt er een heerlijk suikerbrood voor je klaar!

Er is elektronische tijdwaarneming en uitslagen zijn na afloop te vinden op uitslagen.nl

Schrijf je hier in: https://inschrijven.nl/form/2023090623509-nl