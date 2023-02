Schrijver Maxim Februari presenteert zijn nieuwe boe Doe zelf normaal in de Bibliotheek in Sneek

SNEEK- Woensdag 22 februari om 19.30 uur is Maxim Februari in de Bibliotheek in Sneek, waar hij zijn nieuwste boek zal presenteren. Boekhandel van der Velde is aanwezig zodat bezoekers meteen een eigen exemplaar van Doe zelf normaal kunnen bemachtigen, gesigneerd en wel.

Doe zelf normaal is een essay over het recht en de rechtstaat waarin de schrijver zich richt op de grote vragen die op ons afkomen. Onder invloed van de klimaatverandering en intelligente technologieën verandert de democratische rechtsstaat. Natuur en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen voor ons. Zijn we zelf nog in staat om vast te stellen wat normaal of gewenst is? Dat is de vraag. Het is tijd om kennis op te halen en een publiek gesprek te voeren over de veranderingen die op ons afkomen.

Maxim Februari

Schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari is een van de scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. Hij is de auteur van bejubelde romans (Klont en De literaire kring), essays en columns. In 2008 ontving Februari de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre, in 2020 de P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza en in 2018 de J.L. Heldringprijs voor columnistiek. ‘Hij is een origineel schrijver en denker en een geweldig stilist, met niet zelden een fijnzinnig gevoel voor humor. Hij maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken en is kritisch op een zeer unieke manier’ aldus de jury.

De deuren van de Bibliotheek zijn vanaf 19.15 uur geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bmf.nl en in de Bibliotheek.