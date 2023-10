Schrijfwedstrijd Teater Snits 175 jaar

SNEEK- De aftrap van dit unieke jubileum zal worden vormgegeven in een wervelende 'SNEEKER JUBILEUMREVUE'. Het zal een ‘Feul heil & Segen Feest’ worden vóór, mét en dóór Sneker talenten. Uiteraard in de voertaal van onze stad: het Snekers. En daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig!

“Iedereen die wil/kan schrijven, vragen wij om materiaal aan te leveren voor deze revue. De teksten die worden aangeleverd worden beoordeeld door een ervaren commissie. Zij beslist uiteindelijk welke potentie hebben om te worden gespeeld op de avonden in Theater Sneek. Onder begeleiding van een ervaren toneelschrijver zal de tekst (indien nodig) verder worden ontwikkeld", aldus Teater Snits.

Doel: scène waarin één of meerdere personen een situatie spelen die herkenbaar is voor iedereen die in Sneek en omstreken woont. Taal: Snekers. (aanlevering in Nederlands of Fries is geen probleem) Duur: Niet langer dan 10 minuten. Meer weten? : bel 06-14249942 Indienen voor 1 januari 2024 aan: info@teatersnits.com