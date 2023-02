Schrijfatelier in Galerie 'De Ganzerik'

Je leert van elkaar. We doen nergens gewichtig over. Laagdrempelig is ons motto. Blijf jezelf de inzet. Creatief boren we de oneindige bron van taal aan. Een avontuurlijke ontdekking. Ben je rijp voor een kennismaking? Inlichtingen bij Ids Kuindersma, tel. 559757.

Wanneer? Zaterdag 4 maart 2023

Plaats: Galerie De Ganzerik

Aanvang: 10:00