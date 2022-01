Schoorsteenbrand in Westhem

WESTHEM - De brandweer van Sneek werd zaterdagochtend even na half 10 gealarmeerd voor een woningbrand op De Kat in Westhem.

Het bleek om een schoorsteenbrand te gaan. Samen met de brandweerpost van IJlst is de brand bedwongen en de schoorsteen geveegd. Eerder die ochtend rond half acht moest de brandweer ook met spoed naar Parkflat Stadsfenne aan de Dekemalaan in Sneek. Het ging volgens de brandweer om een brandje die de aandacht verdiende. Vanwege de rookvorming zijn er metingen verricht in naast gelegen woningen en is de boel geventileerd.