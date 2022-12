Schoonheidssalon Beautiful Moments op nieuwe locatie in Sneek

Ze is vier jaar geleden begonnen om haar droom te volgen en een eigen salon te starten. Het eerste halfjaar had ze een salon in het Amacitia hotel en is toen al vrij snel verhuisd naar de Simmerdyk 1 in Sneek. Nu, na 3,5 mooie jaren aan de Simmerdyk kwam er een nieuwe locatie op haar pad: de Hegedyk 2 in Sneek!

Per 1 januari 2023 zal ze dan ook op dit adres en in dit prachtige pand werkzaam zijn. Haar werk is haar passie en doet dit dan ook met veel liefde. In de salon staat voorop dat je je thuis voelt en jezelf mag zijn. Het ruime aanbod aan behandelingen is voor iedereen: jong en oud, dames en heren, voor ontspanning of juist huidverbetering, het kan allemaal!



Voor Hilda kan 2023 niet beter beginnen en ze verwelkomt je graag in de salon op de nieuwe prachtige locatie.



Op zaterdag 7 januari 2023 is er een opening op de Hegedyk 2 in Sneek! Van 16.00u tot 20.00u. Wil jij hier bij zijn? Laat even weten als je wilt komen en met hoeveel personen!



www.beautiful-moments.nl