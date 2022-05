Schoolkinderen op ontdekkingstocht op eiland de 'Gouden Boaiem'

SMALLEBRUGGE – Schoolkinderen gaan deze en volgende maand op bezoek bij de boerin op het eiland de Gouden Boaiem bij Smallebrugge. Zij ontvangt daar in totaal vijftien schoolgroepen in samenwerking met NME Groen Doen.

Tijdens het programma ‘De ontdekkingstocht op de Gouden Boaiem’ leren de leerlingen over het landschap, weidevogels en het werk van de biologische boer. De eerste leerlingen zijn op woensdag ontvangen, dat waren de koala’s van de Súdwester uit Sneek.

Het doel van het programma is het landschap om de hoek te ontdekken en te leren over de weidevogels die daar leven. Het weiland is namelijk belangrijk voor hun (voort)bestaan. De Gouden Boaiem is eiland tussen Heeg en Woudsend met een weidevogelreservaat van 175 hectare. De leerlingen ontdekken welke weidevogels hier voorkomen en welke werkzaamheden de boer doet om het landschap en de weidevogels te behouden.

Naast de excursie gaan de kinderen allerlei onderzoeksopdrachten doen, zoals waterbeestjes vangen, vogels spotten, koeien observeren en polsstok springen.