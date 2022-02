Schooljeugd Top en Twel schaatst in Thialf

IJsclub 'Rept U' wilde niet langer wachten op natuurijs en nam de basisschoolleerlingen (bovenbouw) mee maar Thialf. Zingend in de bus zat de stemming er goed in en wat was het mooi om de kinderen op de ijsbaan te zien schaatsen. Bij Jan Booij konden ze terecht voor technische schaatstips, maar er werd vooral veel plezier gemaakt met elkaar. IJspret dus!

Na een patatje en wat te drinken ging de groep weer in de bus terug. De schoolrapporten werden uit de klas gehaald en het weekend kon beginnen! En stiekem blijven we hopen…zou het water op de ijsbaan dit seizoen nog onder de 0 komen? Wishfull thinking kan geen kwaad.

Bron: Topentwelonline.nl