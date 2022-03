SNEEK- Ben jij op zoek naar een (andere) baan en heb je daarvoor een korte opleiding nodig? Schrijf je dan in voor het online event Scholing Werkt, dat plaatsvindt op donderdag 31 maart 2022. Je kunt kiezen uit 20 verschillende online workshops. Daarin krijg je informatie over opleidingstrajecten en welke baankansen daarbij horen. De workshops zijn gratis, de opleidingen trouwens ook.

Heb je (nog) geen idee hebt welke opleiding of nieuwe baan bij je past? Meld je dan in ieder geval aan voor de workshop van het Leerwerkloket Fryslân. In deze workshop krijg je meer inzicht in je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst!

Scholing Werkt is een online scholingsmarkt voor iedereen in Friesland die op zoek is naar (andere) werk en hiervoor een korte opleiding nodig heeft. Door workshops te volgen kom je meer te weten over alle opleidingstrajecten die Fryslân Werkt! jou te bieden heeft.

Laat je inspireren en grijp je kans op een gratis opleiding, een baan en een mooie toekomst.

Ga naar de website van Scholing Werkt.

Geef je op voor maximaal 3 gratis workshops die jou het meeste aanspreken.

Wees er snel bij, want vol=vol!