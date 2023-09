Scholieren op Kornwerderzand voor berging Lancaster

Een dag eerder werden brokstukken van de Lancaster tentoongesteld op Kornwerderzand en vond een officiële herdenking plaats op de plek waar de Lancaster in 1943 in het IJsselmeer is neergestort. Daar was ook een kranslegging door vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, het ministerie van Defensie, de Nederlandse Strijdkrachten, Canada, de Britse ambassade, de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation en het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân.

De kransen zijn nu tentoongesteld in het Kazemattenmuseum. Het Kazemattenmuseum omvat een deel van de stelling Kornwerderzand. Een grote Duitse overmacht werd tegengehouden zodat ze de Afsluitdijk niet konden oversteken.

De scholieren brachten ook een bezoek aan het Kazemattenmuseum. In het bezoekerscentrum mochten zij een kunstwerk in elkaar knutselen en was er een rondleiding door twee kazematten. Vrijwilligers van het museum vertelden over de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal op Kornwerderzand en boven het IJsselmeer plaatsvond. De luchtoorlog is één van de thema's waar in het museum aandacht aan wordt besteed. De organisatie was in handen van gemeente Súdwest-Fryslân.

De kinderen waren na afloop enthousiast over de afwisselende dag met indrukwekkende, tragische verhalen, restanten van de Lancaster en met sport en spel-activiteiten die voor de nodige ontspanning zorgden. Al met al een geslaagde dag.